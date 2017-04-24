Уральцы прислали в редакцию "МГ" фотографии колонн на новой площади, которые уже начинают рушиться. novaya ploshad - Ну почему у нас за огромные деньги построили площадь, еще года не прошло, а уже начинают разрушаться колонны, - возмущаются местные жители. Напомним, открытие новой площади состоялось 10 сентября 2016 года. Ее стоимость составила 1,5 млрд тенге. Дана РАХМЕТОВА