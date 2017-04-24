Впрочем, как уверили в управлении энергетики, предприятия пришли к соглашению и газ на Уральскую ТЭЦ обещают подать в ближайшие дни, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". tec Прекращение подачи газа объяснили в АО "Жайыктеплоэнерго". - У нас с АО «КазТрансГазАймак» на сегодняшний день заключен договор, согласно которому они осуществляют нам поставку газа по 16 850 тенге за 1000 кубов газа. В ЗКО одна из самых дорогих цен на газ, - рассказал коммерческий директор АО "Жайыктеплоэнерго" Вячеслав СОЛОДИЛОВ. - С 2012 по 2016 год цены на газ повысились на 56 %. Это объясняет увеличение тарифов для наших потребителей. Задолженность перед АО «КазТрансГазАймак» за март и февраль 2017 года составляет более 600 миллионов тенге. Ранее у нас тоже были проблемы с долгами за газ, но мы все решали с помощью медиативных соглашений. Но в этот раз ситуация сложилась по-другому. Нам просто отключили газ 17 апреля. И все это время мы пользуемся резервным топливом - мазутом, которого хватит еще на 5 дней. Всю задолженность перед АО «КазТрансГазАймак» мы погасить сразу не можем. Если этот вопрос не решится, мазут закончится, мы не сможем подавать горячую воду потребителям. Придется распустить рабочих АО "Жайыктеплоэнерго". По словам Вячеслава СОЛОДИЛОВА, только в этом году АО "Жайыктеплоэнерго" выплатило за потребление газа 1,654 млрд тенге. - Мы стараемся погашать раннее накопленные долги. Кроме того, АО "Жайыктеплоэнерго" задолжали потребители - 705 миллионов тенге физические лица, 123 миллиона АО "ЗапКазРЭК" и "ЗКМК" - 7 миллионов тенге. Если бы нам вернули эти долги, нам было бы проще и таких проблем бы не возникало, - пояснил коммерческий директор АО «Жайыктеплоэнерго». Напомним, 17 апреля АО "КазТрансГаз Аймак" из-за долгов приостановило подачу газа АО "Жайыктеплоэнерго". Долг предприятия перед газовиками составил 621 млн тенге. Кристина КОБИНА