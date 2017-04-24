Иллюстративное фото с сайта Liter.kz Организатором шествия выступит Молодежный ресурсный центр. Как рассказал корреспонденту портала руководитель центра Рафхат БОЗБАЛИЕВ, шествие начнется от колледжа коммуникаций, расположенного по ул. Владимирского, и завершится в парке «Победы». Для участие в шествии необходимо оформить следующие документы: 1. Биография ветерана; 2. Фотография ветерана (формат А4, с рамкой). Документы принимаются по адресу: мкр. Нурсая, дом № 23, телефоны для справок: 50-83-11, 50-84-30. К слову, в прошлом году участие в акции"Бессмертный полк" приняли около 300 человек.