Помимо знаменитого спортсмена, свои личные вещи передали представители творческой интеллигенции, а за тех, кого уже нет в живых, это сделали их родственники. Целью акции является обратить внимание общества на проблему сохранения историко-культурного наследия народа. Акция проводится по всей стране с 2015 года. Уральцы уже передали в дар музею около 270 экспонатов. Это личные вещи Жубана МОЛДАГАЛИЕВА, Хамзы ЕСЕНЖАНОВА, Акуштап БАКТЫГЕРЕЕВОЙ, спортсменки Екатерины ЛАРИОНОВОЙ и многих других известных людей. - Все эти экспонаты сейчас на выставке в Уральске, в дальнейшем мы заберем их в Астану, там все это будет храниться. Мы хотим сохранить нашу историю, чтобы потом нашим потомкам было на что посмотреть. Я сама ездила в Алматы, была дома у родственников Жубана МОЛДАГАЛИЕВА, Хамзы ЕСЕНЖАНОВА, мы вместе делали отбор этих материалов, - говорит руководитель сектора комплектования национального музея РК Жанна МАЙХАНОВА. Ветеран труда Хазиз ХАЙМУЛДИН подарил музею газету, в которой опубликована статья о знаменитом поэте Жубане МОЛДАГАЛИЕВЕ, книгу с биографией 46 героев Советского Союза и почетную грамоту, которая была ему вручена от имени президента Казахстана. - Отдавать эти вещи было не жалко, пусть смотрит подрастающее поколение, на этих материалах, я считаю, будет учиться наша молодежь. Правильно делают, что устраивают такие акции, и собирают личные вещи известных людей, - сказал ветеран труда Хазиз ХАЙМУЛДИН. В дальнейшем все собранные экспонаты, будут представлены на выставке в национальном музее.