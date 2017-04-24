Сайт портала "Мой ГОРОД" совместно с филиалом АО "Евразиан Фудс Корпорэйшен" проводит конкурс на лучший рецепт с продукцией "Три желания". 21102016-111 Скоро, ежедневно, на сайте "Мой ГОРОД" в разделе "Про Еду" будет размещаться один новый рецепт блюда (будь то салат, первое или второе или маринад шашлыка) с продукцией "Три желания" от участников конкурса. В конце каждой недели читатели нашего сайта путем голосования сами выберут лучший рецепт. Автор рецепта, набравшего наибольшее количество голосов, получит "вкусный" подарок от АО "Евразиан Фудс Корпорэйшен". Рецепты с пошаговым приготовлением салата и хорошими фотографиями присылайте на адрес: [email protected] с пометкой "Конкурс "Три желания".