- Мужчина на «ВАЗ 2112», находясь на парковке возле дома №18, расположенной в 4 микрорайоне, допустил наезд на автомобиль марки «Lexus». После чего он покинул место дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в прокуратуре ЗКО. В прокуратуре ЗКО пояснили, что постановлением специализированного административного суда города Уральска, виновный привлечен к административной ответственности с наложением взыскания в виде штрафа в размере 10 МРП, с применением ареста сроком на 30 суток. - Однако из материалов дела изначально следовало, что указанные правонарушения совершены виновным в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее лишенным права управления транспортным средством, - рассказали в прокуратуре ЗКО. Водителю назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года.