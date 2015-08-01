Неизвестный водитель сбил насмерть женщину в Уральске

1 августа около десяти часов вечера в районе старого аэропорта по ул. Алаш неизвестный водитель насмерть сбил женщину, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев, женщина переходила дорогу, в это время на большой скорости неслась машина, которая ее сшибла. - Я только крик ее услышал и выскочил со двора, - рассказал мужчина, живущий в доме по этой улице. Женщина скончалась на месте. Нужно отметить, что погибшая переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель с места происшествия скрылся, однако есть свидетели произошедшего, которые сообщили полицейским номер и марку авт