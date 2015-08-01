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Происшествия Социум

Неизвестный водитель сбил насмерть женщину в Уральске

1 августа около десяти часов вечера в районе старого аэропорта по ул. Алаш неизвестный водитель насмерть сбил женщину, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев, женщина переходила дорогу, в это время на большой скорости неслась машина, которая ее сшибла. - Я только крик ее услышал и выскочил со двора, - рассказал мужчина, живущий в доме по этой улице. Женщина скончалась на месте. Нужно отметить, что погибшая переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель с места происшествия скрылся, однако есть свидетели произошедшего, которые сообщили полицейским номер и марку авт
gorod
Неизвестный водитель сбил насмерть женщину в Уральске
1 августа около десяти часов вечера в районе старого аэропорта по ул. Алаш неизвестный водитель насмерть сбил женщину, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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airport_dtp (4)
   По словам очевидцев, женщина переходила дорогу, в это время на большой скорости неслась машина, которая ее сшибла. - Я только крик ее услышал и выскочил со двора, - рассказал мужчина, живущий в доме по этой улице. Женщина скончалась на месте. Нужно отметить, что погибшая переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель с места происшествия скрылся, однако есть свидетели произошедшего, которые сообщили полицейским номер и марку авто. В городе объявлен план "Перехват". Родственники погибшей, которые приехали на место происшествия, по понятным причинам от комментариев отказались. Нужно отметить, что на этой улице нет освещения, что затрудняло работу полицейским. Им приходилось освещать место происшествия фарами автомобилей. Напомним, 21 июля в 2.20 ночи на мосту по проспекту Евразия произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Водитель "Тойота Камри", совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с мотоциклом. Водитель и пассажир мотоцикла от полученных ран скончались. Позже стало известно, что водитель "Тойоты" находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Медики и полицейские Уральска бьют тревогу в связи с участившимися ДТП в городе.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА
ДТП сбил насмерть

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