Нелегалов из Нигерии, Италии и Мадагаскара задержали во время рейдов

С 11 по 14 марта МВД проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант", в ходе которого установлено почти 10 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщает Polisia.kz.

- Выявлено 4,5 тысячи иностранцев с нарушением сроков пребывания, а также 2,5 тысячи иностранцев, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность, включая 60 нелегальных таксистов. Напомним, что до этого в ходе отдельной спецоперации МВД было выявлено порядка 700 нелегальных иностранных таксистов. Судами уже выдворено 1240 иностранцев, всем им закрыт въезд в Казахстан на пять лет. Большинство нарушителей, как и прежде, из стран ближнего зарубежья. Но в ходе ОПМ выявлены также нелегалы из Бангладеш, Египта, Италии, Нигерии и Мадагаскара. Задержано 20 иностранцев, находящихся в розыске, - сообщил председатель комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков.

Так, на 12 млн тенге оштрафовали 2200 казахстанцев за неуведомление полиции о пребывании иностранцев. За незаконный наём иностранцев также привлечено 500 работодателей. Они оштрафованы на 33 млн тенге. Среди них установлены пять человек, которые уже ранее нарушали правила привлечения к труду иностранцев. В отношении них начато расследование по статье 395 УК РК «Неоднократное нарушение правил привлечения и использования в Республике Казахстан иностранной рабочей силы».

— Начато 12 уголовных дел по статье «Организация незаконной миграции» в отношении граждан Казахстана, которые занимались незаконной легализацией пребывания иностранцев. К примеру, установлен комендант общежития одного столичного университета, которая за денежное вознаграждение оформила 56 трудовым мигрантам разрешение на временное проживание, как студентам. В Алматинской области установлен помощник нотариуса, которая выдавала иностранцам подложные доверенности на постановку на регистрационный учет по вымышленным адресам. По всем фактам проводятся досудебное расследование, - сообщил Аталыков.

Полицейские призвали иностранных гостей и казахстанцев избегать, так называемых "помогаек", взымающих плату за сомнительные услуги и обращаться за миграционными услугами в установленном законом порядке.

В МВД напомнили, что государство не взымает плату за уведомление о пребывании иностранцев, оформление ИИН, дакторегистрацию и оформление РВП (разрешение на временное проживание).