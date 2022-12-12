Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Нельзя воспринимать каждый комментарий «диванного эксперта» как всенародную поддержку - Токаев

По словам президента, необходимо учитывать мнения и запросы всех категорий населения. Фото Борт№1 в Telegram На расширенном заседании правительства президент сказал, что сейчас внимание госорганов приковано больше не к реальным чаяниям народа, а к лентам социальных сетей, «которые имеют мало общего с реальностью». - К примеру, правоохранительные органы быстро и чётко реагируют на незначительные административные проступки, растиражированные в СМИ и социальных сетях. Конечно, социальные сети стали хорошей площадкой для диалога власти и общества. Но это далеко не единственный формат взаимодействи
Дана Рахметова
Нельзя воспринимать каждый комментарий «диванного эксперта» как всенародную поддержку - Токаев
По словам президента, необходимо учитывать мнения и запросы всех категорий населения.
Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства из-за дефицита сахара
Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства из-за дефицита сахара
Фото Борт№1 в Telegram На расширенном заседании правительства президент сказал, что сейчас внимание госорганов приковано больше не к реальным чаяниям народа, а к лентам социальных сетей, «которые имеют мало общего с реальностью».
- К примеру, правоохранительные органы быстро и чётко реагируют на незначительные административные проступки, растиражированные в СМИ и социальных сетях. Конечно, социальные сети стали хорошей площадкой для диалога власти и общества. Но это далеко не единственный формат взаимодействия. Его нельзя абсолютизировать, поскольку он охватывает лишь небольшую часть нашего общества. Самим сотрудникам министерств, акиматов, и аппарата правительства не советую увлекаться путешествиями в виртуальном мире, потому что наказания будете получать в реальном мире, - сказал Токаев.
По словам президента, виртуальный мир опасен тем, что порождает иллюзии и заблуждения. Поэтому нельзя воспринимать каждый комментарий «диванного эксперта» как всенародную поддержку или, наоборот как всеобщее порицание и осуждение. Необходимо учитывать мнения и запросы всех категорий населения, эффективно решать непосредственные проблемы граждан.
- Миллионы казахстанцев ежедневно спокойно и на совесть выполняют свою работу, трудятся во благо Родины – учат детей и студентов, лечат пациентов, строят дома, выращивают хлеб, убирают улицы и парки. Большинство из них далеки от политики и хайпа социальных сетей. Вот они – и главная опора нашей страны. Поэтому именно такие люди в первую очередь должны ощущать реальную поддержку «слышащего государства», - отметил глава государства.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан Соцсети

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article