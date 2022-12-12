Нельзя воспринимать каждый комментарий «диванного эксперта» как всенародную поддержку - Токаев

По словам президента, необходимо учитывать мнения и запросы всех категорий населения. Фото Борт№1 в Telegram На расширенном заседании правительства президент сказал, что сейчас внимание госорганов приковано больше не к реальным чаяниям народа, а к лентам социальных сетей, «которые имеют мало общего с реальностью». - К примеру, правоохранительные органы быстро и чётко реагируют на незначительные административные проступки, растиражированные в СМИ и социальных сетях. Конечно, социальные сети стали хорошей площадкой для диалога власти и общества. Но это далеко не единственный формат взаимодействи