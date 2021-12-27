Президент Академии профилактической медицины, член американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман пояснил ситуацию с новым вариантом «Омикрон», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
он написал, что развитие новой волны пандемии отличается приблизительно трёхкратным увеличением заразности вируса, а также его повышенной устойчивостью к вакцинам при одновременном снижении болезнетворности.
- При заражении вариантом Omicron тяжёлые случаи чаще всего наблюдаются среди уязвимых групп, к которым относятся пожилые и страдающие хроническими заболеваниями. При увеличении общей численности заражённых даже относительно низкий процент тяжёлых случаев – это большой наплыв пациентов и очередная нагрузка на больничный сектор. К тому же нельзя забывать о коварности коронавирусной инфекции, которая приблизительно у 20% переболевших может затягиваться крайне неприятным и трудно поддающимся лечению пост-ковидным состоянием. Эксперты полагают, что, учитывая их широкую распространённость, можно теперь вести речь о постковидной пандемии, - написал профессор.
Также Алмаз Шарман прокомментировал ситуацию с доступом к вакцине Pfizer
в Казахстане. По его словам, необходимо расширить возрастные показания для прививок этой вакциной.
- Учитывая приоритеты борьбы с Omicron, а также ограниченные сроки хранения Comirnaty, важно обеспечить ей не только беременных и детей, но и представителей других уязвимых группы, а именно, лиц старше 60 лет и страдающих хроническими болезнями, - отметил президент Академии профилактической медицины.
Также для стабильного обеспечения востребованными вакцинами он считает целесообразным в ближайшее время вступить в международный консорциум COVAX.
Напомним, Казахстан отказался от участия в программе. Экс-министр здравоохранения Алексей Цой пояснял, что в приоритете Covax стоят бедные страны с низким уровнем доходов, а Казахстан относится к стране со средним уровнем дохода.
«Омикрон»
В ноябре учёные из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса
, который содержит 32 мутации. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР. ВОЗ классифицировала новый вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство
.
С третьего декабря Казахстан приостанавил авиасообщение с Египтом
. Оставшихся на курортах страны сограждан вывозили репатриационными рейсами
. Также в Казахстане ограничили въезд для граждан ряда стран Африки и обязали прибывающих из девяти стран Европы иметь ПЦР-справку и проходить семидневный домашний карантин
.
В России зарегистрировано несколько случаев
заражения новым штаммом. 21 декабря ВОЗ сообщила, что «Омикрон» распространяется быстрее
других вариантов COVID-19.
24 декабря СМИ сообщили об обнаружении «Омикрон» у четырёх прибывших из Казахстана
туркеминистанцев.
