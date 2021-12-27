Бауыржан Хайруллин попросил прощения у всех родственников убитой женщины, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске арестовали подозреваемого в убийстве бывшей жены Сегодня, 27 декабря, в специализированном межрайонном уголовном суде дали последнее слово обвиняемому в убийстве бывшей супруги экс-сотруднику ЖКХ Бауыржану Хайруллину. В первую очередь мужчина обратился к матери погибшей женщины Какиме Кажипановой.
– Мама, я ещё раз прошу прощения у вас. У вас, у Арай (сестра погибшей - прим. автора), у Дархана и Румии (брат и сноха погибшей - прим. автора), у Сагыныша и Данагуль, у всех прошу прощения. Я раскаиваюсь в ошибке, которую совершил. Больше мне сказать нечего. Мама, простите меня. У меня всё, - сказал Хайруллин в своём последнем слове.
Суд удалился в совещательную комнату. Окончательное решение по этому делу будет вынесено 31 декабря. Бауыржан Хайруллин обвиняется в совершении тяжкого преступления по статье 99 УК РК "Убийство с особой жестокостью". 19 апреля этого года по улице Урдинская произошло жуткое преступление. Мужчина нанёс множественные ножевые ранения Айнагуль Хайрулиной. Женщину госпитализировали в больницу, где она вскоре скончалась. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали бывшего мужа женщины - сотрудника отдела ЖКХ Уральска Бауыржана Хайруллина. Впрочем, в ЖКХ заявили, что подозреваемый уволился буквально за пару дней до преступления. Однако очевидцы уверяют, что именно в день убийства Бауыржан Хайруллин проверял ход ямочного ремонта. Суд начался 16 ноября. В предыдущих судебных заседаниях были допрошены мама Айнагуль Хайруллинойсвидетели, а так же родственник обвиняемого Адильбек Хайруллин, который заявил, что его племянника довели до убийства. Между тем судебные психолого-психиатрические экспертизы показали два разных результата. Если первая экспертиза выдала заключение о том, что убийство было совершено в состоянии аффекта, то второй эксперт утверждает, что аффекта не было. Прокурор запросил для подсудимого 15 лет лишения свободы и выплату моральной компенсации в размере 15 миллионов тенге.