– Мама, я ещё раз прошу прощения у вас. У вас, у Арай (сестра погибшей - прим. автора), у Дархана и Румии (брат и сноха погибшей - прим. автора), у Сагыныша и Данагуль, у всех прошу прощения. Я раскаиваюсь в ошибке, которую совершил. Больше мне сказать нечего. Мама, простите меня. У меня всё, - сказал Хайруллин в своём последнем слове.Суд удалился в совещательную комнату. Окончательное решение по этому делу будет вынесено 31 декабря. Бауыржан Хайруллин обвиняется в совершении тяжкого преступления по статье 99 УК РК "Убийство с особой жестокостью". 19 апреля этого года по улице Урдинская произошло жуткое преступление. Мужчина нанёс множественные ножевые ранения Айнагуль Хайрулиной. Женщину госпитализировали в больницу, где она вскоре скончалась. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали бывшего мужа женщины - сотрудника отдела ЖКХ Уральска Бауыржана Хайруллина. Впрочем, в ЖКХ заявили, что подозреваемый уволился буквально за пару дней до преступления. Однако очевидцы уверяют, что именно в день убийства Бауыржан Хайруллин проверял ход ямочного ремонта. Суд начался 16 ноября. В предыдущих судебных заседаниях были допрошены мама Айнагуль Хайруллиной, свидетели, а так же родственник обвиняемого Адильбек Хайруллин, который заявил, что его племянника довели до убийства. Между тем судебные психолого-психиатрические экспертизы показали два разных результата. Если первая экспертиза выдала заключение о том, что убийство было совершено в состоянии аффекта, то второй эксперт утверждает, что аффекта не было. Прокурор запросил для подсудимого 15 лет лишения свободы и выплату моральной компенсации в размере 15 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.