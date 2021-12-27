Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, 27 декабря в 00:30 в связи с ухудшением погодных условий в регионе закрыто движение на участке дороги областного значения Атырау - Индер, от села Бесыкты до посёлка Индербор. С 10:00 27 декабря дорогу открыли, но с 8:30 из-за гололёда пришлось закрыть трассу Миялы - станция Сагиз. Закрыли дороги для всех видов транспорта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.