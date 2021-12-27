Видео с издевательствами над детьми в саду прокомментировали в полиции Алматы
Полиция завела уголовное дело, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео
Видео опубликовал блогер ilyasimus.tv.
- Разбитые губы. Многочисленные гематомы от ударов скалкой, истязания за уши и волосы, - говорится в описании.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 140 часть 2 УК РК- ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением.
- Материал уголовного дела находится в производстве управлении полиции Жетысуского района. В рамках расследования непременно будут изучены обстоятельства вопиющих фактов и дана правовая оценка действиям воспитателя, согласно чему она понесёт ответственность, - информировали в ведомстве.
В полиции уточнили, что видео снято в частном детском саду.
