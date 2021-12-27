Ошибка в новогодней инсталляции рассмешила жителей Актау
В акимате уверяют, что ошибку исправили в течение нескольких минут, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: aktau.911/Instagram
Фотография появилась в городском Instagram-паблике . Публикация собрала более 700 комментариев:
- Т9 не помог.
- Хорошо, что не гадом.
- Результаты онлайн обучения.
Примечательно, что надпись установили на месте, где ранее находились скандальные тюльпаны.
В пресс-службе акимата Актау сообщили, что ошибку допустил сотрудник подрядной организации.
- Во время загрузки текста сотрудником компании была допущена ошибка, которая в течение нескольких минут была сразу же исправлена. Приносим извинения за технические неполадки и просим отнестись с пониманием, - говорится в ответе ведомства.
Главную ёлку в городе зажгли ещё несколько дней назад, однако инсталляцию и другие декорации установили позже.
