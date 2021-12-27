Капитальный ремонт здания проводили 12 лет назад, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Кровлю двухэтажного здания сорвало ветром в посёлке ЗКО Фото: ДЧС ЗКО В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в 20:10 26 декабря ветром сорвало кровлю двухэтажного здания Успеновского дома культуры в Бурлинском районе. Сорвана часть площадью 45 квадратных метров при общей площади здания 1 205 квадратов. Жертв и пострадавших нет. Дом культуры построили ещё в 1964 году, капитальный ремонт производился в 2009 году. Также в департаменте сообщили, что в 18:16 26 декабря в посёлке Димитрово на очищенный участок дороги отбуксировано 22 автомобиля, попавших в снежный плен. В салонах находились 33 человека, из них пятеро - дети. Всего за сутки из снежного заноса спасли 43 человека, семь из которых дети. С 25 декабря ЗКО накрыла метель. В ночь на 26 декабря сильный ветер сорвал кровлю многоэтажного дома и гаража. В регионе закрывались автодороги. В областном центре не работали светофоры на нескольких перекрёстках, часть города осталась без воды из-за коммунальной аварии, связанной с непогодой. С последствиями снегопада борются более ста единиц спецтехники и 200 рабочих. По данным синоптиков, сегодня, 27 декабря в ЗКО также будет низовая метел и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -14 градусов, ночью опустится до  -18 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.