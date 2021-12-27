- Это был очень неприятный текст с угрозами в адрес России и россиян. Заканчивалось это всё тем, что генконсульство заминировано. Действительно, мы предприняли все меры, которые в этих случаях должны быть предприняты. В частности, казахстанская сторона отреагировала очень оперативно, профессионально, мы крайне признательны, - сказал дипломат.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Консул-советник генерального консульства Владимир Малышев сообщил, что письмо пришло на электронную почту 26 декабря в районе 10 часов по времени Алматы.Взрывоопасных предметов не найдено. По словам Малышева, полиция возбудила уголовное дело и ведёт поиск автора анонимного сообщения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.