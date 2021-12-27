- В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега. По прогнозу «Казгидромета», выпадение смешанных осадков завершится после обеда. Температура воздуха сегодня днём 0..-2 градуса с дальнейшим понижением во второй половине дня, - информировали в ведомстве.

В управлении жилищной политики сообщили, что по состоянию на 7:00 выпало до пяти сантиметров снега. Коммунальщики уже использовали 1 300 тонн противогололёдных материалов для посыпки дорог. На улицах мегаполиса работают 337 рабочих и 501 единица техники.В ДЧС города призвали автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах. Алматинцам рекомендуют не парковать машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. К слову, снегопад начался и в регионе - в Жамбылском, Карасайском, Илийском, Енбекшиказахском, Талгарском, Балхашском, Коксуском районах, Талдыкоргане и Капшагае. Полиция области также обратилась к жителям с рекомендацией соблюдать осторожность. Автовладельцев просят воздержаться от дальних поездок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.