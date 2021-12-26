По информации пресс-службы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по ЗКО, с 27 декабря отдел по обслуживанию населения №1 г.Уральск, расположенный по адресу: 4 микрорайон, д.28 (Ural Car City), будет принимать услугополучателей по адресу: ул. Жамбыла, 81/2 (здание бывшего ЦОН в районе автопарка). - Начиная с завтрашнего дня прием документов и выдача готовых документов будет осуществляться по новому адрес, - пояснили в пресс-службе ведомства. ВАЖНО: до завершения технических работ прием заявок на изготовление увременно будет осуществляться по адресу: 4 микрорайон, д.28 (Ural Car City). Выдача готовых удостоверений личности и паспортов производится по этому же адресу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.