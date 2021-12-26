По данным РГП "Казгидромет", 27 декабря в ЗКО ожидается низовая метель, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем -14 градусов, ночью -18. Штормовое предупреждение объявлено и в Атырауской области. Здесь синоптики прогнозируют, туман, гололед и ветер до 20 метров в секунду. Днем +2 градуса, ночью -4. В Актобе метель и ветер. Температура воздуха днем -4 градуса, ночью -9. Ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается и в Мангистауской области. Температура воздуха днем составит 5 градусов тепла, ночью похолодает до +2. В Алматы ожидается снег, днем +2 градуса, ночью -3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.