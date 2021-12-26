На очистке города также работают более 200 рабочих. Дороги закрыты, кровли сорваны: в ЗКО разыгралась сильная метель По информации акимата Уральска, в связи с не утихающей метелью и снегопадом усилена работа коммунальных учреждений города.
- С помощью спецтехники с территории города на полигоны вывезена 21 тысяча кубометров снега. Сегодня в этих работах задействовано более 100 единиц техники. Кроме того, более 200 сотрудников очищают город от снега. В первую очередь, как правило, очищаются участки с интенсивным движением, чтобы на дорогах не было заторов. Также очищаются участки средней интенсивности: площадки, тротуары, территории остановок, подъезды к социальным объектам. К расчистке аварийных дорог в пригородные районы и населенные пункты привлечена коммунальная техника и персонал, - сообщается на странице акимата Уральска в
.
Метель и порывистый ветер в регионе наблюдается со вчерашнего дня. Ночью сильный ветер сорвал кровлю многоэтажного дома и гаража. В областном центре не работают светофоры на нескольких перекрёстках. С ночи закрываются автодороги.  