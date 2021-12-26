В октябре подрядчик также повредил магистральный трубопровод  город остался без воды.  Аксай остался без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе В октябре подрядчик так же повредил трубопровод и город остался без воды. Фото из архива "МГ"
- 26 декабря во время строительно-монтажных работ по прокладке резервной линии от Бестауского водозабора подрядной организацией ТОО "Байсын-А" была повреждена основная труба диаметром 315, материал стеклопластик. Создан штаб по ликвидации аварии. На месте работают: Аварийная бригада ГКП "Аксайжылукуат", работники подрядчика, привлечены специалисты АО "Казбургаз". В город вода будет подаваться через водопроводную линию «Б», сейчас идет переподключение, - говорится на странице акимата Аксая в Facebook.
Как стало известно, без водоснабжения остались верхние этажи многоэтажных жилых домов в микрорайонах 4, 5, 10. Сюда будет организован подвоз воды. Напомним, 2 октября при проведении строительно-монтажных работ по прокладке резервной линии от Бестауского водозабора до 10 микрорайона подрядная компания повредила основной магистральный водопровод.