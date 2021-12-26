На предприятии пояснили, что из-за перепадов напряжения сорвался насос подземного водозабора.
По информации ТОО « Батыс Су Арнасы», сегодня, 26 декабря, "в связи с погодными условиями, перепадами напряжения на насосных станциях подземного водозабора, произошел срыв насосов".
- Давление в городских сетях водоснабжения понижено, на данный момент ведутся ремонтные работы, - пояснили на предприятии.
Между тем на отсутствие воды жалуются как жители многоэтажек, так и жители частных домов.
- Живем в центре города. У нас отопительная газовая печь, которая не работает без электричества и воды. Сейчас вода идёт маленькой струйкой, печку пришлось отключить. Надеюсь, что работы проведут оперативно, иначе с таким ветром дом остынет быстро, - рассказала жительница Уральска Алина.
На отсутствие воды жалуются жители домов 4 мкрн., района остановки магазин "Школьник", ЗКГУ, Жана орда, Строитель, Курени и другие.
- В смысле давление понижено?! Воды просто-напросто нет и живем мы на втором этаже! И вообще, причем здесь непогода. Если из-за перепадов, то установите защитное оборудование! - говорит жительница многоэтажки в районе магазина "Школьник".
Метель
и порывистый ветер в регионе наблюдается со вчерашнего дня. Ночью сильный ветер сорвал
кровлю многоэтажного дома и гаража. В областном центре не работают светофоры на нескольких перекрёстках. С ночи закрываются
автодороги.
