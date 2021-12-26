- Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия местных исполнительных органов. Дом 1991 года постройки, капитальный ремонт производился в 2016 году. На балансе КСК не находится, рассказали в пресс-службе ведомства.

Штормовое предупреждение в ЗКО было объявлено 25 декабря. В области наблюдается метель, порывистый ветер до 23 метров в секунду. С вечера субботы из-за плохой видимости начали закрывать автодороги. К настоящему времени, закрыто автомобильное движение в нескольких направлениях. Так, с 21:00 25 декабря закрыто движение на автодороге(0-157 км), а также(0-42 км) для всех видов автотранспорта. С 02:05 26 декабря закрыто движение на автодороге республиканского значения(195-257 км г.Уральск до граница РФ) для всех видов автотранспорта. Сегодня, 26 декабря, в 11:10 была закрыта трасса(0-144 км). Между тем, не лучше ситуация и в областном центре. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в 00:05 порывами ветра (по данным областного филиала РГП «Казгидромет» 23 м/с) сорвало кровлю пятиэтажного жилого дома на площади 240 кв.м. в 4 микрорайоне.Также без кровли остался гараж аграрно-технического колледжа на площади 150 кв.м. в селе Чапаево Акжайыкского района. Кроме того, в редакцию поступают жалобы от сельчан сразу нескольких районов на периодическое отключение электроэнергии.