- Сразу был создан районный штаб по аварийной ситуации. Над устранением аварии работали подрядчик, «Аксайжылукуат», «Казбургаз», ЖКХ. Было задействовано 30 единиц техники и 45 человек. Временно была подключена резервная линия. Сегодня, 27 декабря, в 6:20 авария была устранена, -сообщил градоначальник.

- По городу работали аварийные бригады РЭС, АГПЭ, ЖКХ. Отрабатывались все заявки, поступавшие в Telegram-канал городского акимата. Обычно он открыт в течение рабочего дня, а 26 декабря принимал сообщения круглосуточно. Заявок на отсутствие электричества было очень много. Большей частью повреждения электросетей были устранены 26 декабря, на 27 декабря без света оставались 13 микрорайон, Строительный 4 и отдельные дома по улицам Железнодорожной, Буденного, Заводской. Сейчас работают аварийные бригады по заявкам и сегодня электроснабжение будет полностью восстановлено, –проинформировал аким города.