Нужно отметить, что из-за сильной метели, разыгравшейся 26 декабря в ЗКО, закрывали трассы в Аксае по направлению Аксай - Жымпиты, Аксай - Уральск, Аксай - Жарсуат. Природная стихия стала причиной обрыва электрических проводов и замыкания.
- Сразу был создан районный штаб по аварийной ситуации. Над устранением аварии работали подрядчик, «Аксайжылукуат», «Казбургаз», ЖКХ. Было задействовано 30 единиц техники и 45 человек. Временно была подключена резервная линия. Сегодня, 27 декабря, в 6:20 авария была устранена, -сообщил градоначальник.
Из-за сбоя электричества произошла остановка центральной котельной в 10 микрорайоне и многоэтажные дома остались без тепла. Только спустя четыре часа аварию удалось устранить. Что же касается уборки снега на улицах города, то, по словам Арсена Баяндыкова, 26 декабря подрядные компании «ДокаСтройКом» и «ГрандАзия», несмотря на погодные условия, расчищали заторы на дорогах. К ночи, когда метель стихла и были открыты трассы, в городе задействовали всю дорожную технику. Напомним, с 25 декабря ЗКО накрыла метель. В ночь на 26 декабря сильный ветер сорвал кровлю многоэтажного дома и гаража. В регионе закрывались автодороги. В областном центре не работали светофоры на нескольких перекрёстках, часть города осталась без воды из-за коммунальной аварии, связанной с непогодой. С последствиями снегопада борются более ста единиц спецтехники и 200 рабочих. По данным синоптиков, сегодня, 27 декабря в ЗКО также будет низовая метел и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -14 градусов, ночью опустится до -18 градусов.
- По городу работали аварийные бригады РЭС, АГПЭ, ЖКХ. Отрабатывались все заявки, поступавшие в Telegram-канал городского акимата. Обычно он открыт в течение рабочего дня, а 26 декабря принимал сообщения круглосуточно. Заявок на отсутствие электричества было очень много. Большей частью повреждения электросетей были устранены 26 декабря, на 27 декабря без света оставались 13 микрорайон, Строительный 4 и отдельные дома по улицам Железнодорожной, Буденного, Заводской. Сейчас работают аварийные бригады по заявкам и сегодня электроснабжение будет полностью восстановлено, –проинформировал аким города.