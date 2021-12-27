Құрметті Орал қаласының тұрғындары! Орал қаласының қорғаныс істері жөніндегі басқармасы 30 желтоқсанға дейін мерзімді әскери қызметті Орал қаласындағы 5517 әскери бөлімінде өтей алатындығын хабарлайды! Барлық сұрақтар бойынша: Абай даңғылы, 100. Телефон: 53-86-60, 51-19-78, 8702-441-42-78

Уважаемые жители г.Уральск! Управление по делам обороны Уральска до 30 декабря объявляет о возможности прохождения срочной воинской службы в Уральске в/ч 5517. По всем вопросам обращаться: проспект Абая, 100. Телефон: 53-86-60, 51-19-78, 8702-441-42-78.

