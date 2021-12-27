- Ответственный работник по бюджету детского сада Абибуллаев, используя своё служебное положение, в период с 2018 по 2021 годы путём незаконных перечислений на свой карточный счёт похитил бюджетные средства в общей сумме 54 миллиона тенге, - сообщили в АФМ.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что установили факт хищения денежных средств работником детского сада «Акбота» в Жамбылской области.Мужчину приговорили к шести годам заключения. В казну он пока вернул 18 млн тенге.