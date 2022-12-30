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Социум

Необычное свечение сняли в небе над Уральском

Точного ответа пока нет. Фото из социальных сетей и мессенджеров Пользователи социальных сетей рассказали, что в ночь на 30 декабря заметили в небе над Уральском необычное жёлтое свечение. Один из астрономов предположил, что это гало. Оптическое явление, которое может возникать вокруг луны и солнца, но в холодную погоду возможно и вокруг искусственного источника света. Стоит отметить, что в соседней России это явление довольно частое и причину нашли сотрудники гидрометцентра. Жёлтые пятна в небе над городами образуются из-за отражения света от облаков. И не просто света - а освещения теплиц. В
Дана Рахметова
Необычное свечение сняли в небе над Уральском
Точного ответа пока нет.
Необычное свечение сняли в небе над Уральском
Необычное свечение сняли в небе над Уральском
Фото из социальных сетей и мессенджеров Пользователи социальных сетей рассказали, что в ночь на 30 декабря заметили в небе над Уральском необычное жёлтое свечение. Один из астрономов предположил, что это гало. Оптическое явление, которое может возникать вокруг луны и солнца, но в холодную погоду возможно и вокруг искусственного источника света. Стоит отметить, что в соседней России это явление довольно частое и причину нашли сотрудники гидрометцентра. Жёлтые пятна в небе над городами образуются из-за отражения света от облаков. И не просто света - а освещения теплиц. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что никаких пожаров на территории города ночью не было. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск небо

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