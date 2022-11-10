Неопытная молодёжь - министр о военных, проигравших миллионы в казино

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков рассказал о расследовании в отношении сотрудников, потративших в казино миллионы тенге, передаёт BaigeNews.kz. Фото из архива "МГ" По словам министра по каждому военнослужащему назначено служебное расследование. - Исходя из заключения расследования, я буду принимать решение по продолжению дальнейшей службы. Но давайте сначала проведём расследование. У нас всё есть, служебное расследование ведётся. Это средний состав военнослужащих. Высшего нет. Вы знаете, высшему составу некогда, потому что мы всё время находимся в поле, работаем. Это среднее звено.