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Социум

Неопытная молодёжь - министр о военных, проигравших миллионы в казино

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков рассказал о расследовании в отношении сотрудников, потративших в казино миллионы тенге, передаёт BaigeNews.kz. Фото из архива "МГ" По словам министра по каждому военнослужащему назначено служебное расследование. - Исходя из заключения расследования, я буду принимать решение по продолжению дальнейшей службы. Но давайте сначала проведём расследование. У нас всё есть, служебное расследование ведётся. Это средний состав военнослужащих. Высшего нет. Вы знаете, высшему составу некогда, потому что мы всё время находимся в поле, работаем. Это среднее звено.
Дана Рахметова
Неопытная молодёжь - министр о военных, проигравших миллионы в казино
Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков рассказал о расследовании в отношении сотрудников, потративших в казино миллионы тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Информацию о 10 госпитализированных солдатах в Уральске прокомментировали в Нацгвардии
Информацию о 10 госпитализированных солдатах в Уральске прокомментировали в Нацгвардии
Фото из архива "МГ" По словам министра по каждому военнослужащему назначено служебное расследование.
- Исходя из заключения расследования, я буду принимать решение по продолжению дальнейшей службы. Но давайте сначала проведём расследование. У нас всё есть, служебное расследование ведётся. Это средний состав военнослужащих. Высшего нет. Вы знаете, высшему составу некогда, потому что мы всё время находимся в поле, работаем. Это среднее звено. Суммы по нашим военнослужащим небольшие. Где-то молодёжь неопытная, - сказал Жаксылыков в кулуарах сената.
Прокуратура Алматинской области выявила, что 305 казахстанских государственных служащих оставили в казино 507 миллионов тенге. Суммы, потраченные на рулетку, в несколько раз превышают годовой доход чиновников. Некоторые из них посещали казино десятки раз. Агентство по делам государственной службы по поручению президента проводят проверку.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан казино

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