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Спорт

Неожиданным исходом завершился бой Ангелины Лукас в Москве

Соперницей Лукас стала представительница Нигерии Айисат Орийоми.
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Неожиданным исходом завершился бой Ангелины Лукас в Москве

Соперницей Лукас стала представительница Нигерии Айисат Орийоми. Этот поединок прошел в рамках турнира "Ночь чемпионов IBA".

Бой был запланирован на восемь раундов, но продлился всего четыре. В перерыве Айисат отказалась от продолжения поединка.

Последний бой Ангелина Лукас провела в октябре 2024 года: она победила единогласным решением судей аргентинку Дебору Лопес (21-3-1, 1 КО) и стала чемпионкой мира во втором наилегчайшем весе по версии IBO.

К слову, казахстанские болельщики считают Ангелину Лукас самой красивой боксершей страны.

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