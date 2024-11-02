Нет доверия, не хватает врачей, дорого: каждый десятый казахстанец имел проблемы с доступностью услуг здравоохранения

Как сообщили на сайте energyprom.kz, во втором квартале этого года расходы казахстанцев на здравоохранение составили в среднем 26,9 тысяч тенге на одно домохозяйство — на 9,2% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Как сообщается на сайте energyprom.kz, во втором квартале этого года расходы казахстанцев на здравоохранение составили в среднем 26,9 тысяч тенге на одно домохозяйство — на 9,2% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Отмечается, что наибольший объём затрат пришёлся на фармацевтическую продукцию: 12,2 тысячи тенге, годовой рост — на 13%. Среди ключевых также оказались расходы на стоматологические услуги и на услуги больниц. На эти три основных направления суммарно пришлось 82,5% всех затрат.

Что же думают казахстанцы о здравоохранении в стране?

Весной этого года Бюро национальной статистики АСПиР РК провело опрос о качестве жизни населения, в который, в числе прочих, входили вопросы о здравоохранении.

В ходе опроса 10,8% респондентов отметили, что в течение последнего года имели место случаи, когда они не могли воспользоваться услугами здравоохранения. Ещё 15,6% опрошенных не имели трудностей с доступом к услугам здравоохранения. При этом сразу 73,6% респондентов отметили, что не имели проблем с услугами здравоохранения, так как просто не было необходимости обращаться за таковыми.

Сразу 48,6% опрошенных не воспользовались медицинскими услугами, так как решили заняться самолечением. Другие ответы более неприятны.

Так, из-за отсутствия специалиста не воспользовались медицинскими услугами 24,1% респондентов; из-за больших очередей — 23,5%; решили, что сами выздоровеют, 20,5% опрошенных; из-за дорогих лекарств отказались от медицинских услуг 20,2% граждан; высокая стоимость самих услуг помешала 18,9% респондентов; считали, что их плохо обслуживают, или в целом не доверяли медицинским работникам 7,8% опрошенных; по причине неудобного расположения медицинских учреждений пришлось отказаться от их услуг 4,3% респондентов; отсутствие лекарств назвали препятствием 3,5% граждан.

Цены на лекарства и услуги в стране и правда «кусаются». Более того, в годовой динамике в сентябре 2024 года стоимость амбулаторных услуг увеличилась ещё на 11,6%.

В региональном разрезе наибольший годовой рост цен был отмечен в Астане: на 28,9% за год. В пятёрку регионов-антилидеров также попали Актюбинская (на 18,3% за год), Улытауская (на 17,9%), Карагандинская (на 16,5%) и Костанайская (на 14,6%) области.

Наименьший годовой рост цен наблюдался в Алматы (на 3,3%), Западно-Казахстанской области (на 3,7%) и Шымкенте (на 7,1%).

Среди амбулаторных услуг стоматологические услуги подорожали на 12,5%, медицинские — на 11,5%, парамедицинские — на 9,5%. Среди стоматологических услуг удаление зуба под местным обезболиванием выросло в цене на 18% за год, лечение кариеса — на 15,2%, протезирование зубов — на 8,8%, снятие зубных отложений — на 6,8%.

Среди медицинских услуг первичный приём у врача подорожал на 11%, услуги врачей-специалистов в амбулаториях — на 9,5%.

Среди парамедицинских услуг общий анализ мочи стал дороже на 22,2%, циклоскопия — на 17,7%, рентген — на 12,5%, УЗИ брюшной полости — на 8,5%, МРТ — на 5,5%, массаж шейно-воротниковой зоны — на 10,5%, услуги вспомогательного медицинского персонала — на 4,6%, физиотерапевтическое лечение — на 8,5%. В то же время общий анализ крови незначительно подешевел: на 0,1%.