Netflix запускает съемки исторического фэнтези «Золотая Орда»

Продюсерская компания Karga Seven Pictures сообщила о завершении работы над сценарием для мини-сериала «Золотая Орда», который будет рассказывать о Джучи Хане, основателе Золотой Орды - одного из величайших государств Средневековья

Продюсерская компания Karga Seven Pictures сообщила о завершении работы над сценарием для мини-сериала «Золотая Орда», который будет рассказывать о Джучи Хане, основателе Золотой Орды - одного из величайших государств Средневековья. Работы над проектом активно ведутся, и скоро начнутся съемки исторического фэнтези.

Исполнительным продюсером и режиссером проекта является Эмре Шахин, продюсером - Фикрет Маноглу и художником-постановщиком - Зеки Сарайоглу. Недавно они встретились с госсоветником по вопросам культуры и истории Казахстана Ерланом Кариным для обсуждения предстоящего сериала.

Справка: Эмре Шахин — турецкий режиссер, сценарист и продюсер, работающий в Лос-Анджелесе и Стамбуле. Он является соучредителем продюсерской компании Karga Seven Pictures, которая реализует проекты как для Турции, так и для международной аудитории. Шахин стал широко известен благодаря своим документальным и художественным работам, включая историческую драму «Rise of Empires: Ottoman» («Восход Османской империи») для Netflix.

Сценарий для мини-сериала был написан в сотрудничестве с известными сценаристами, такими как Джастин Поллард («Викинги») и Клэр Морсум («Аутлоу Кинг»).

Также к разработке сценария подключились казахстанские и международные историки, которые провели тщательное изучение истории Золотой Орды и ее основателя. Особое внимание уделено культуре и образу жизни кочевого народа, а также взаимодействию казахов с соседними народами того времени.

Как отметил Ерлан Карин, представители Золотой Орды и ее основатель, Джучи Хан, оказали глубокое влияние на ход мировой истории и геополитики.

Проект «Золотая Орда» уже вызвал интерес у международной аудитории и дистрибьюторов. Кастинг на роли в сериале активно продолжается, и в ближайшее время планируется начало съемок. По словам представителей Karga Seven Pictures, съемки будут проходить в тщательно выбранных локациях, которые передадут атмосферу эпохи.

Представители продюсерской компании уверены, что проект будет востребован не только в Казахстане, но и за рубежом, особенно среди поклонников исторических фэнтези и тех, кто интересуется культурой и историей Центральной Азии.