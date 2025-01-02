Что делать при отравлении, рассказали врачи

Отравление может наступить от некачественных, несвежих продуктов, а также от чрезмерно выпитого или некачественного алкоголя. Поэтому следите, чтобы блюда на вашем столе были свежими. Если есть подозрение, что они приготовлены не сегодня, то лучше откажитесь от их употребления, советует директор Областной станции скорой медицинской помощи Серик Орынбасаров.

По его словам, симптомами отравления может быть тошнота, рвота, расстройство стула.