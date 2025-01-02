Что делать при отравлении, рассказали врачи

Отравление может наступить от некачественных, несвежих продуктов, а также от чрезмерно выпитого или некачественного алкоголя. Поэтому следите, чтобы блюда на вашем столе были свежими. Если есть подозрение, что они приготовлены не сегодня, то лучше откажитесь от их употребления, советует директор Областной станции скорой медицинской помощи Серик Орынбасаров.
По его словам, симптомами отравления может быть тошнота, рвота, расстройство стула.
— Тактика при отравлении: промывание желудка чистой водой. Необходимо дать выпить достаточное количество воды, вызвать рвоту. Дать сорбенты (активированный уголь). В случае отравления агрессивными жидкостями, выпитыми, например, по ошибке (уксусная эссенция и другие) вызывать рвоту нельзя, поэтому сразу надо обращаться в «103». Если у больного многократная рвота, боли в области желудка, подреберьях, то это может быть признаком "острого живота". В таких случаях нельзя заниматься самолечением, надо сразу обращаться за медицинской помощью, — сказал Серик Орынбасаров.