Ни газа, ни света, ни воды - многодетные семьи в ЗКО не могут въехать в жилье, выданное по госпрограмме (видео)

Ни газа, ни света, ни воды - многодетные семьи в ЗКО не могут въехать в жилье, выданное по госпрограмме (видео)

20 сентября этого года в селе Акжайык Теректинского вручили ключи от квартир многодетным семьям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" обратились многодетные семьи, которые получили ключи от новых квартир. Они рассказали, что прошло уже больше месяца, однако они не могут въехать в полученные квартиры. Новый трехэтажный 24-квартирный дом был построен для очередников в селе Акжайык Теректинского района. Строительством занималась компания"Алтим", а подведением газа - "Айтемир Курылыс". По словам Айкенже Жумадилдаевой, ее семья с 7-летним ребенком покинула свою съемную кварти