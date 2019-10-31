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Происшествия Социум

Ни газа, ни света, ни воды - многодетные семьи в ЗКО не могут въехать в жилье, выданное по госпрограмме (видео)

20 сентября этого года в селе Акжайык Теректинского вручили ключи от квартир многодетным семьям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" обратились многодетные семьи, которые получили ключи от новых квартир. Они рассказали, что прошло уже больше месяца, однако они не могут въехать в полученные квартиры. Новый трехэтажный 24-квартирный дом был построен для очередников в селе Акжайык Теректинского района. Строительством занималась компания"Алтим", а подведением газа - "Айтемир Курылыс". По словам Айкенже Жумадилдаевой, ее семья с 7-летним ребенком покинула свою съемную кварти
Кристина Кобина
Ни газа, ни света, ни воды - многодетные семьи в ЗКО не могут въехать в жилье, выданное по госпрограмме (видео)
20 сентября этого года в селе Акжайык Теректинского вручили ключи от квартир многодетным семьям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" обратились многодетные семьи, которые получили ключи от новых квартир. Они рассказали, что прошло уже больше месяца, однако они не могут въехать в полученные квартиры. Новый трехэтажный 24-квартирный дом был построен для очередников в селе Акжайык Теректинского района. Строительством занималась компания"Алтим", а подведением газа - "Айтемир Курылыс". По словам Айкенже Жумадилдаевой, ее семья с 7-летним ребенком покинула свою съемную квартиру 20 дней назад в надежде, что им разрешат заселиться в свои новые квартиры в Акжайыке. - Мы жили в Уральске на съемной квартире, у меня двое детей, один из них инвалид. Так вот, в сентябре нам позвонили и сказали, что очередь подошла на получение квартиры. Как мы радовались, вы просто представить себе не можете. 20 сентября нам вручили ключи. Эмоции переполняли, мы все были счастливы. После торжественной части пошли смотреть на свои владения. В этот же день к нам подошли представители строительных организаций и попросили ключи вернуть, якобы пока не пройдет опрессовка газа, заселяться нельзя. Ну мы все дружно отдали ключи, поехали собирать вещи, ведь нам вот вот должны были все доделать, - рассказывает Айкенже. - Тут у нас подошло время оплаты съемного жилья, и я подумала, мол, ну зачем переплачивать, пару дней поживем у родителей и будем уже осваиваться в своем доме. Но не тут-то было. Женщина рассказывает, что их "кормят завтраками" каждый день, а толку нет никакого, в новом доме по прежнему нет ни газа, ни воды, ни света. - Понимаете, мы создали группу в WhatsApp и там каждый день задаем вопросы к представителям, которые решают вопрос с нашим заселением. Ну когда уже нас заселят? Все без толку, обращались 24 октября в "Nur Otan", там также обещают "завтра" да "послезавтра", тогда же ходили с заявлением в областной акимат, но там нам сказали, что на прием (к акиму области - прим. автора) можем попасть только 7 ноября, ну нет у нас возможности столько ждать. И так моего ребенка нужно оформлять, ведь он должен обучаться на дому. А как мы заедем в квартиры, если там ничего нет, голые стены да холод, - возмущается Айкенже. - Нам везде говорят, что вот сделают опрессовку газа и переедете. А ничего, что ее делают в пятый раз, то утечку обнаружат внутри, то снаружи, пока все исправят. И сколько нам ждать? К кому можно обратиться, чтобы нам ответили на этот вопрос. Мама пятерых детей Айнур Кажиахметова рассказала, что в настоящее время их семья ютится в съемной квартире. Они также понадеялись на скорый переезд после вручения ключей и не запаслись дровами на случай холодов. - Мы же думали, вот переедем и все, закупать дрова не стали. Снимаем в Акжайыке квартиру за 7 тысяч тенге в месяц. Но там нет никаких условий, в доме лишь вода. И что нам теперь делать? Такая неопределенность. Сейчас уже холода, мы просто все простынем. Муж работает плотником в саду за 40 тысяч тенге, я временно до декабря на бирже состою и работаю разнорабочей за 38 тысяч тенге. Мы брали в кредит полмиллиона тенге, чтобы обустроить новый дом, да и детей к школе одеть. Теперь за него ежемесячно надо платить 40 тысяч тенге. На что нам покупать дрова? А если заболеем, на какие деньги покупать лекарства, - задается вопросом Айнур. У Анны Дьяченко семеро детей, и их семья тоже пообещала освободить съемное жилье в сентябре. - Да мы можем снимать дом в соседнем поселке, ну ведь у нас семеро детей и большая часть из них ходит в школу. Это надо переводиться в другую школу, потом снова возвращаться сюда, только представьте эту волокиту. Тем более что мы уже должны были съехать с квартиры, а пока сидим на чемоданах и недоумеваем, в чем же все-таки проблема, почему нам не хотят подключить газ. Исходя из этого не подключают воду, потому что говорят, что она может замерзнуть в трубах и они полопаются, - рассказала Анна Дьяченко. В местном акимате о проблеме наслышаны, аким поселка Акжайык Болат Кадыралиев был на совещании и встретиться с ним не удалось. Аким Теректинского района Адил Жоламанов заявил, что заселение будет уже в эти выходные. - Да мы знаем, что люди до сих пор не могут заехать в свои квартиры. Мы не можем рисковать, ведь без опрессовки газа нельзя, это опасно. Мы каждый день сами ждем подключения. Поймите, строительство дома, подведением водоснабжения и электроэнергии занималась одна и та же подрядная организация, газификацией- другая. Так вот газовики только вчера представили АО "КазТрансГаз Аймаку" весь должный пакет документов. Так что все решится, - прокомментировал Адил Жоламанов. Позже заместитель акима Теректинского района Куаныш Шарафутдин отметил, что распоряжение на подключение газа от АО"КазТрансГаз Аймак" уже вышло.
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новые дома

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