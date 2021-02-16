Иллюстративное фото из архива "МГ" - На 9 февраля 2021 года все вакцинированные волонтеры чувствуют себя хорошо, - сообщили в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки. Напомним, уже две фазы клинических испытаний казахстанской вакцины закончились. Сейчас идет третья фаза - три тысячи волонтеров различных возрастов, включая группы риска, участвуют в испытаниях. Ранее сообщалось, что в случае смерти добровольца при проведении испытания казахстанской вакцины QazСovid-in предусмотрена страховая выплата в размере 500 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.