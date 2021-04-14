Ни одного грамма не поступило в продажу — подозреваемый в изготовлении синтетических наркотиков в ЗКО

Ни одного грамма не поступило в продажу — подозреваемый в изготовлении синтетических наркотиков в ЗКО

В Уральске закончился суд над гражданами Украины, которых обвиняют в изготовлении синтетических наркотиков на территории ЗКО. Назначена дата судебных прений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 14 апреля, в специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО прошел процесс по делу граждан Украины Игоря Дунаевского и Виталия Малюка. Они подозреваются в совершении преступления по статьям 297 УК РК “Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору”, 264 УК РК "Создание и руководство тра