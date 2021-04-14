Ни одного грамма не поступило в продажу — подозреваемый в изготовлении синтетических наркотиков в ЗКО

В Уральске закончился суд над гражданами Украины, которых обвиняют в изготовлении синтетических наркотиков на территории ЗКО. Назначена дата судебных прений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Сегодня, 14 апреля, в специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО прошел процесс по делу граждан Украины Игоря Дунаевского и Виталия Малюка. Они подозреваются в совершении преступления по статьям 297 УК РК “Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору”, 264 УК РК "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них" и 301 УК РК "Незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ". Дело рассматривает судья Бакыт Ермаханов. По ходатайству Игоря Дунаевского в суд повторно вызвали сотрудника следственного управления Амантая Масалимова. У подсудимого возник к нему ряд вопросов, в частности касающиеся объема уничтоженных наркотиков и момента задержания. – На момент нашего задержания, у вас на руках не было результатов экспертизы, но тем менее вы задержали нас. Кто дал вам такое распоряжение? После того как нас арестовали, на мой сотовый телефон поступали звонки. Почему вы не приобщили их к материалам дела? Я видел, как мне звонили. Я сделал вывод, что эти звонки не вписывались в вашу версию. Кроме этого, в материалах дела есть протокол об уничтожении наркотических веществ, которые у нас изъяли, и видеозаписи. Внимательно изучив, я пришел к выводу, что вы не уничтожили эти средства, вместо них вы уничтожили что-то другое. Даже по объему видно, - заявил Игорь Дунаевский. Следователь Амантай Масалимов ответил, что основанием для задержания стало то, что полицейские изъяли не достаточное количество вещества, похожего на синтетические наркотики. – Задержание было согласовано с руководством следственного управления. После окончания обыска в поселке Аксуат часть изъятых веществ мы сразу направили на экспертизу, где специалисты за 24 часа предварительно предоставили данные о том, что это является психотропным веществом. На основании этих фактов мы приняли решение о вашем задержании. Кроме этого, вы являетесь гражданами другой страны и в любой момент могли покинуть Казахстан. По поводу звонков на ваш телефон могу сказать, что они не могли поступать, так как его сразу же поставили на режим "полет" во избежание потери информации, которая могла храниться в телефоне, - ответил Амантай Масалимов, добавив при этом, что изъятые вещества были отобраны с согласием прокурора. Особо крупный размер оставили в материалах дела, а объем, который его превышает, было решено уничтожить. – Пакеты не вскрывались потому, что там была бирка эксперта. Кроме этого, эти вещества опасны для здоровья, они были уничтожены, есть видео, есть составленный акт комиссии, - прокомментировал Амантай Масалимов. В качестве доказательства следователь продемонстрировал суду выключенный сотовый телефон. Включив его судья убедился, что телефон действительно находился в авиарежиме. Кроме этого, в смартфоне содержались видеозаписи, их Игорь Дунаевский отправлял некоему Данилову, который контролировал весь процесс изготовления синтетических наркотиков. Подозреваемые снимали все свои действия, в том числе как они оборудовали лабораторию, как смешивали ингредиенты и что у них из этого получалось. Тут Игорь Дунаевский задал следователю очень странный вопрос: кто контролирует наркобизнес в Уральске, на что Амантай Масалимов ответить не смог, а прокурор Ринат Сундуков попросил судью снять этот вопрос. К слову, подсудимые утверждают, что ни грамма синтетических наркотиков, которые они изготовили, не поступило на продажу. На этом главное судебное разбирательство было окончено. Прения назначены на 21 апреля. Напомним, полицейские накрыли подпольную нарколабораторию в июле прошлого года. Под лабораторию был приспособлен гараж и надворные постройки во дворе приобретенного наркопроизводителями дома в поселке Теректинского района. Тогда полицейские изъяли 120 тысяч доз синтетических наркотиков, которые были готовы к отправке. В переоборудованном и оснащенном под подпольную лабораторию помещении были обнаружены две конструкции со стеклянными колбами, а также морозильная камера, была установлена искусственная вентиляция. В задней части двора в земле были вкопаны три емкости по 1000 литров каждая. В ходе обыска были обнаружены и изъяты порошкообразные вещества, смеси, концентраты химических веществ, а также канистры с химическими реагентами, защитные костюмы, респираторы и лабораторное оборудование. Кроме того, на месте было изъято 11,4 кг синтетического наркотика мефедрона и 8,1 кг пировалирона. Это самое крупное изъятие синтетических наркотиков в Казахстане. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Ни одного грамма не поступило в продажу — подозреваемый в изготовлении синтетических наркотиков в ЗКО
В Уральске закончился суд над гражданами Украины, которых обвиняют в изготовлении синтетических наркотиков на территории ЗКО. Назначена дата судебных прений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 14 апреля, в специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО прошел процесс по делу граждан Украины Игоря Дунаевского и Виталия Малюка. Они подозреваются в совершении преступления по статьям 297 УК РК “Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору”, 264 УК РК "Создание и руководство тра