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Происшествия

Никабы и балаклавы под запретом: в Атырау оштрафовали 150 человек за скрытые лица

По закону в общественных местах нельзя полностью закрывать лицо.
Кристина Кобина
Никабы и балаклавы под запретом: в Атырау оштрафовали 150 человек за скрытые лица
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В Атырау участковые вышли в рейды, чтобы напомнить горожанам о важном правиле: в общественных местах нельзя полностью закрывать лицо. По данным департамента полиции Атырауской области, с начала года за такое нарушение к ответственности привлекли уже 150 человек.

- Закон приняли не для того, чтобы ущемить чьи-то права или ограничить свободу веры. Запрет на никабы, балаклавы и глухие маски на улице - это исключительно вопрос безопасности. Если лицо человека открыто, полиции гораздо проще следить за порядком, вовремя вычислять преступников и защищать самих же граждан, - пояснили в ведомстве.

Напомним, что закон, запрещающий прятать лица в общественных местах, действует в Казахстане с 12 июля 2025 года. Полиция просит жителей уважать закон, не нарушать порядок и помнить, что открытое лицо - это прежде всего безопасность для всех нас.

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