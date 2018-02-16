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Социум

«Нищие» зарплаты госслужащих возмутили пенсионера в Уральске

Владимир ЕФРЕМОВ заявил акиму ЗКО, что заработная плата в 27 тысяч тенге является издевательством, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На отчетной встрече акима области Алтая КУЛЬГИНОВА пенсионер Владимир ЕРФРЕМОВ заявил, что необходимо увеличить зарплаты не только работникам акиматов, но и остальным госслужащим. - Сколько можно платить акиматам, когда остальные госслужащие получают "нищую" зарплату. Некоторые работники зарабатывают 27 тысяч тенге. Как можно прожить на такую сумму? - возмутился пенсионер. - По поручению главы государства в этом году учителям и полицейским были подняты
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«Нищие» зарплаты госслужащих возмутили пенсионера в Уральске
Владимир ЕФРЕМОВ заявил акиму ЗКО, что заработная плата в 27 тысяч тенге является издевательством, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На отчетной встрече акима области Алтая КУЛЬГИНОВА пенсионер Владимир ЕРФРЕМОВ заявил, что необходимо увеличить зарплаты не только работникам акиматов, но и остальным госслужащим. - Сколько можно платить акиматам, когда остальные госслужащие получают "нищую" зарплату. Некоторые работники зарабатывают 27 тысяч тенге. Как можно прожить на такую сумму? - возмутился пенсионер. - По поручению главы государства в этом году учителям и полицейским были подняты заработные платы. Сейчас в пилотном режиме в двух областях повышают зарплату по факторно-бальной системе. Мы подали заявку на участие в программе и пока ждем ответа, - ответил Алтай КУЛЬГИНОВ. Также житель Уральска предложил главе региона построить подземные пешеходные переходы к школам, чтобы избежать такого большого количества ДТП. - Прямо от монолитных домов переходы к школам надо построить и всем будет удобно, - заявил Владимир ЕФРЕМОВ.
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