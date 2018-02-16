«Нищие» зарплаты госслужащих возмутили пенсионера в Уральске

Владимир ЕФРЕМОВ заявил акиму ЗКО, что заработная плата в 27 тысяч тенге является издевательством, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На отчетной встрече акима области Алтая КУЛЬГИНОВА пенсионер Владимир ЕРФРЕМОВ заявил, что необходимо увеличить зарплаты не только работникам акиматов, но и остальным госслужащим. - Сколько можно платить акиматам, когда остальные госслужащие получают "нищую" зарплату. Некоторые работники зарабатывают 27 тысяч тенге. Как можно прожить на такую сумму? - возмутился пенсионер. - По поручению главы государства в этом году учителям и полицейским были подняты