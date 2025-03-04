Низовая метель и туман ожидаются в ЗКО

По данным РГП «Казгидромет», 5 марта в Западно-Казахстанской области будет облачно, ожидаются снег, дождь, гололед, низовая метель и туман.

По данным РГП «Казгидромет», 5 марта в Западно-Казахстанской области будет облачно, ожидаются снег, дождь, гололед, низовая метель и туман. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Днём температура воздуха составит -2..+3 градусов, ночью составит -1..-6 градусов.

Дождь, снег, низовая метель и гололёд ожидаются в Атырауской области. Порывы ветра могут достигать 17-22 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся днём 0..+5 градусов, ночью опустятся до 0..-5 градусов.

В Актюбинской области синоптики обещают сильный снег, низовую метель и гололёд. Порывы ветра могут достигать до 15-20 метров в секунду. Днём температура воздуха -1..-6 градусов, ночью -8..-16 градусов.

В Мангистауской области ожидаются — дождь, снег, туман, гололед. Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. Температура воздуха может достигать +3..+8 днём и 0..-5 градусов ночью.