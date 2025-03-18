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Бизнес-новости

«Ночь скидок от Kia»: к Наурызу автомобили подешевеют до 3 миллионов тенге

Kia совместно с компанией Allur запускает ограниченную акцию к Наурызу — «Ночь скидок», в рамках которой казахстанцы смогут купить популярные модели бренда с выгодой до 3 миллионов тенге.
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«Ночь скидок от Kia»: к Наурызу автомобили подешевеют до 3 миллионов тенге

Бренд Kia в составе автомобильной компании Allur запускает по всему Казахстану акцию «Навстречу весне с Kia!» к празднику Наурыз, которая позволяет приобрести новые автомобили Kia с беспрецедентной выгодой до 3 000 000 тенге.

Только с 18:00 ч 20 марта до 3:00 ч 21 марта у всех официальных дилеров Kia в Казахстане пройдет ночь скидок, в которую на модели Cerato, Ceed, К5, К8, Soul, Seltos и Sportage будут действовать специальные цены с выгодой до 3 000 000 тенге.

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Встречайте Наурыз на новом Kia!

Предложение ограничено. Выгода не суммируется с субсидированными кредитными продуктами.

За более подробной информацией обращайтесь к официальным дилерам Kia в Казахстане или по номеру 555 (звонок бесплатный).

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