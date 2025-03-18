«Ночь скидок от Kia»: к Наурызу автомобили подешевеют до 3 миллионов тенге

Бренд Kia в составе автомобильной компании Allur запускает по всему Казахстану акцию «Навстречу весне с Kia!» к празднику Наурыз, которая позволяет приобрести новые автомобили Kia с беспрецедентной выгодой до 3 000 000 тенге.
Только с 18:00 ч 20 марта до 3:00 ч 21 марта у всех официальных дилеров Kia в Казахстане пройдет ночь скидок, в которую на модели Cerato, Ceed, К5, К8, Soul, Seltos и Sportage будут действовать специальные цены с выгодой до 3 000 000 тенге.
Встречайте Наурыз на новом Kia!
Предложение ограничено. Выгода не суммируется с субсидированными кредитными продуктами.
За более подробной информацией обращайтесь к официальным дилерам Kia в Казахстане или по номеру 555 (звонок бесплатный).