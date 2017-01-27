Кызылкогинский район является одним из наиболее развитых сельскохозяйственных районов Атырауской области. В ходе выездного совещания с ветеринарами аким области обратил внимание специалистов на случай в ТОО «Жаскайрат», где в 2016 году от пастереллеза в общей сложности погибло 635 голов мелко-рогатого скота. По словам руководителя управления ветеринарии Атырауской области Нурбая АБДРАХМАНОВА произошло это по причине не соблюдения элементарных зоотехнических требований и отсутствия штатного ветеринарного врача в довольно крупном крестьянском хозяйстве. - Президент указал нам четкий курс развития - диверсификация экономики. Мы активно применяем все имеющиеся у нас меры государственной поддержки для развития сельского хозяйства. Однако, главам крестьянских хозяйств и владельцам частных подворий стоит более внимательно относится к своему имуществу, а не постоянно уповать на государство. Заболевание овец пастереллезом в Кызылкогинском районе тому пример. В хозяйстве, в котором произошёл очаг заболевания не было штатного ветеринарного врача - в результате мы получили массовую гибель ягнят. Этого бы не произошло если бы скот постоянно находился под наблюдением специалистов, - сказал Нурлан НОГАЕВ. - Но в этом есть и наша вина. Мы не должны открещиваться от проблемы, мол это частное имущество, нет. Проконтролировать соблюдение зоотехнических требований должны были именно ветеринары – куда вы смотрели? Понятно, что работники КХ недоглядели за скотом, в результате чего тот простудился и заболел, но этого можно было бы избежать если бы вы вовремя указали владельцу ТОО на имеющиеся недостатки в содержании и выпасе овец. В данном же случае обе стороны заняли выжидательную позицию – фермер ждал помощи от государства, а ветеринары не проявили должного рвения из-за того, что хозяйство частное. В итоге случилась массовая гибель поголовья скота, а владельцы не получили компенсацию, так как пастереллез не входит в список особо опасных заболеваний животных. Помимо этого, в ходе совещания аким области дал поручение руководителю управления ветеринарии проконтролировать своевременность проведения эпизоотических мероприятий для предотвращения распространения нодулярного дерматита – болезни, которая в 2016 году была впервые зарегистрирована в Казахстане на территории Атырауской области. От нодулярного дерматита в 2016 году погибло 1150 голов крупно-рогатого скота, всем владельцам была выплачена 100% компенсация, на это было выделено более 164 миллионов тенге. Глава региона поручил ветеринарам внести предложение для покупки техники, необходимой для перевозки больного скота и дезинфицирующих ветеринарно-санитарных работ. Ранее подобным образом было укомплектовано управление здравоохранения Атырауской области – медики получили 23 автомобиля скорой помощи и 3 реанимобиля, закрыв таким образом потребность районов в технике. В январе 2017 года полицейские Атырауской области получили в подарок около ста патрульных автомобилей, 90 из которых оборудованы камерами с обзором в 360 градусов – самое крупное пополнение автомобильного парка ДВД Атырауской области за годы независимости.