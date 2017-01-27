Фото из архива "МГ" В 2016 году в ювенальный суд поступило 57 заявлений на лишение родительских прав, из них 42 удовлетворили. Как рассказала руководитель отдела опеки и попечительства управления образования ЗКО Надежда ЛЕБЕДЕВА, на сегодняшний день в области 535 детей остались без попечительства родителей и 419 - сироты. - Ежегодно число детей, которые остаются без попечительства родителей в ЗКО не меняется. Мы выявляем от 135 до 149 таких детей в год. Также существует проблема с повторным сиротством. В 2016 году у нас 14 детей были повторно возвращены в детский дом. Всего 173 ребенка были возвращены в семьи, - пояснила Надежда ЛЕБЕДЕВА. По словам старшего помощника прокурора ЗКО Алмагуль ИСМАГУЛОВОЙ, прокуратурой области было выявлено 70 родителей, которые нотариально отказались от своего ребенка в пользу родственников. - У нас в регионе есть такая традиция: своих детей могут отдать родственникам. При этом отказываются от ребенка нотариально, а юристы в свою очередь не заявляют о таких фактах в правоохранительные органы, так как это не установлено законодательно. Поэтому мы сейчас будем вносить предложение о том, чтобы нотариальные палаты взаимодействовали с полицией и прокуратурой в таких ситуациях. Также мы хотим, чтобы ужесточили наказание для родителей, которых по той или иной причине лишили родительских прав. Наказывать их вплоть до административной или уголовной ответственности, - отметила Алмагуль ИСМАГУЛОВА.