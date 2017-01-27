В перинатальном центре Мангистауской области выписали 33-летнюю Акмарал ЖАЛАЖАНОВУ, которая родила тройню. Женщина и врачи не знали о наличии третьего плода вплоть до операции кесарево сечения. Первой родилась девочка с весом 2,270 кг, вторым мальчик - 2,480 кг и третья малышка- 1,980 кг.

В счастливой семье уже есть четверо детей, все сыновья, теперь у них появились сестрички Медина, Адина и братик Нурислам.

По словам заместителя по лечебной части ОПЦ Жапырак ЕПЕНОВОЙ, в этом году это первая тройня, которая появилась в Мангистау.

Как проинформировало управление здравоохранения, в прошлом году в регионе родились 20 тысяч детей, из них 7650 в ОПЦ, 3 - тройни, 78 -двойняшки.

Фото предоставлено перинатальным центром г.Актау- Беременность наступила естественным путем, родились две девочки и один мальчик. Самую крошечную девочку извлекли последней, врачи не ожидали такого сюрприза, как и мама тройни, которая до последнего думала, что носит двойню. Теперь она станет обладательницей медали «Алтын Алка». Роженица прибыла в центр с повышенным артериальным давлением, была опасная ситуация. Поэтому была сделана операция. Малыши находились под наблюдением врачей около двух недель, - сообщили в перинатальном центре.- Невозможно передать словами нашу радость. Я не знала, что буду носить под сердцем сразу троих. Ведь врачи после ультразвукового обследования сказали, что будет двойня. Огромная благодарность врачам и медперсоналу центра за то, что помогли моим малышам появиться на свет. У нас в роду есть двойни, но тройняшек не было вообще. Супруг к меня работает нефтяником, а я сама работаю гимназии, – сказала теперь уже мать-героиня Акмарал ЖАЛАЖАНОВА.