Как сообщил директор Казахского драматического театра Куаныш АМАНДЫКОВ, флаг провисел верх тормашками около 15 минут. - Хотелось сказать спасибо за внимательность тем, кто заметил нашу ошибку. Мы очень уважительно относимся к государственным символам. А недоразумение, которое было допущено, мы моментально постарались исправить, - отметил Куаныш АМАНДЫКОВ. Напомним, в редакцию "МГ" поступил звонок от местного жителя о том, что на государственном учреждении - на здании Казахского драматического театра висит перевернутый государственный флаг .