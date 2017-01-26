Об этом сообщили на брифинге, который состоялся  в здании теннисного корта города Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". universiada В Этафете Огня Универсиады будут участвовать лучшие студенты и спортсмены города. Как сообщил начальник местной полицейской службы Манарбек ГАБДУЛЛИН, 27 января во время проведения эстафеты для обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности будет задействовано более 400 сотрудников полиции, в том числе 70 военослужащих национальной гвардии РК. Напомним, эстафета начнется в 9.00 утра с ЗКГУ им. М. Утемисова до Ледового дворца. С 9.00 до 12.00 будет перекрыты дороги по проспекту Достык и Евразии. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА