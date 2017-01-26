pY2Bl2Wt0Qw В редакцию "МГ" поступил звонок от местного жителя о том, что на государственном учреждении - на здании Казахского драматического театра висит перевернутый государственный флаг . Корреспонденты портала "Мой ГОРОД", прибыв на место, убедились в этом. Стоит отметить, что 28 января Казахский драматический театр - одна из точек, где пройдет Эстафета Огня Универсиады.