Государственный флаг вверх тормашками висит на здании Казахского драматического театра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". flag perevernutyi (3) pY2Bl2Wt0Qw В редакцию "МГ" поступил звонок от местного жителя о том, что на государственном учреждении - на здании Казахского драматического театра висит перевернутый государственный флаг . Корреспонденты портала "Мой ГОРОД", прибыв на место, убедились в этом. Стоит отметить, что 28 января Казахский драматический театр - одна из точек, где пройдет Эстафета Огня Универсиады. flag perevernutyi (2) flag perevernutyi (1) Кристина КОБИНА Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА