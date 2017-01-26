Фото из архива "МГ" Аксакалы Деркула попросили, чтобы поселок вновь стал сельским округом. Изначально, когда в 2011 году выдавались участки в ПДП-1 и ПДП-2, Деркул считался сельским округом. Однако жители сами захотели, чтобы статус сменился на микрорайон и населенный пункт относился к городу. На встрече был затронут вопрос о возврате поселку статуса сельского округа. Одной из причин этого стала проблема с водоснабжением, которая возникла сразу после того, как Деркул стал считаться частью города. Дело в том, что воду, которую начали проводить несколько лет назад, в дома так и не подвели. - Мы за водой ходим на колонку. Почему водопровод сделали, а в дома мы должны нанимать трактора, людей и за свой счет копать и прокладывать трубы? Изначально ведь был разговор, что нам к дому подведут, а дальше мы уже сами сделаем, - спросили деркульцы у Наримана ТУРЕГАЛИЕВА. По словам Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, когда Деркул был сельским округом, жителям поселка по госпрограмме "Ак булак" начали проводить воду, однако, из-за того что населенный пункт стал относиться к Уральску, воду в дома так и не подвели. - Сейчас вы считаетесь городом и программы, которые предназначены для сел, в вашем случае не работают. Поэтому и возник вопрос с подведением воды, - пояснил аким Уральска. - Вы соберитесь все, обсудите и дайте мне точное решение хотите вы быть городом или селом. А уже потом мы будем думать над этим. На сегодняшний день без водоснабжения до сих пор остаются два района поселка Деркул - Новостройка и Ветелки.