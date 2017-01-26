Пока все эти 96 человек стоят в очереди и ищут доноров, им приходится получать процедуры гемодиализа. Асель ГУСМАНОВА - одна из тех, кому необходима пересадка. 7 лет женщина при помощи аппарата продлевает себе жизнь и мечтает, что когда-нибудь сможет жить, как все нормальные и здоровые люди. 34-летняя Асель ГУСМАНОВА сейчас проживает у своей младшей сестры в поселке Деркул. Она вынуждена была перебраться сюда, поближе к городу, ведь ей 3 раза в неделю необходимо ездить на процедуры гемодиализа. Получать их женщина начала в 2009 году, тогда она сдала все документы для того, чтобы встать в очередь на пересадку почек, и стала ждать. Прошло уже 7 лет, а Асель все продолжает ждать. - У меня хронический гломерулонефрит, мне УЗИ делали, спрашивали, где мои почки, потому что их вообще нет практически, они высохли. Это что-то инфекционное, либо потому что я много гриппом болела, почки у меня были слабые, вот, видимо, поэтому, - говорит Асель ГУСМАНОВА. Так и не дождавшись ответа, женщина сама начала искать донора. Зашла в интернет, ведь ни для кого не секрет, что на его просторах объявлений о продаже почек и других органов, достаточно много. Только стоит это все недешево. Кто-то продает свою почку за 5 млн тенге, кто-то за 12. Таких денег у семьи Гусмановых нет. - Мы все родственники хотели ей помочь, сдавали кровь, но мы не подходим, подруги тоже не подходят. Поэтому просим помощи у людей. Когда она приходит с диализа, я не могу уже на нее смотреть, как она медленно умирает. Мы хотели продать дом, пускай мы останемся без крыши над головой, лишь бы сестра была здорова, но все равно этих денег не хватит, - со слезами на глазах говорит сестра Асель Асем ГУСМАНОВА. Сейчас Асель необходимо поехать в Астану, чтобы снова встать на очередь, ее документы каким-то образом потерялись, но денег в семье нет даже на билет до столицы. Женщина имеет I группу инвалидности, и пенсии в размере 43 тысяч тенге едва хватает на дорогу и питание. - У меня нет денег на дорогу в Астану, а там ведь еще жить надо. У меня 3 положительная группа крови, донор тоже должен быть с такой группой, и человек должен быть здоров. Просто хотела попросить людей, может они смогут помочь хоть чем, - обращается ко всем неравнодушным гражданам Асель ГУСМАНОВА.