Как рассказал аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ, финансирование на строительство еще не выделено. - В поселке Деркул планируется построить спортивный комплекс для одаренных детей с интернатом на 300 мест стоимостью 1,5 млрд тенге. Сейчас начато строительство школы на 600 мест в ПДП-1 на общую сумму 1,3 млрд тенге. На сегодняшний день выделено 50% - 650 млн тенге, - сообщил Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Также объявлен конкурс на строительство ещё одной школы на 600 мест в ПДП-2. Начато строительство школы в поселке Зачаганск, микрорайоне Сарытау и будет заново построена школа №4 во втором рабочем поселке. В 2016 году в трех школах и двух детских садах проведен капитальный ремонт. Стоимость составила 826 млн тенге. В том числе в поселке Деркул был отремонтирован детский сад №32 «Колокольчик» на сумму 103 млн тенге.