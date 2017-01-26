Иллюстративное фото с сайта nan-ufa.ru Наркотическое вещество обнаружено сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Атырауской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Паутина". - В ходе осмотра по месту жительства оперативники нашли вещество зеленого цвета. После проведенного химического анализа, было установлено, что это марихуана, - рассказала пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье статье 296 "Хранение наркотических средств в особо крупном размере". Мужчина задержан и помещен в ИВС. Всего за время проведения операции оперативниками изъято 46 кг наркотических веществ. Зафиксировано 5 фактов незаконного хранения и 4 факта сбыта наркотических веществ.