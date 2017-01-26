На отчетной встрече акима Уральска с населением деркульцы попросили Наримана ТУРЕГАЛИЕВА взять этот вопрос на личный контроль, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта Yvision Фото с сайта Yvision. Паводок в Уральск - 2011 год Как заявили жители поселка в своем письме к градоначальнику, паводок, в результате которого затопило почти весь Деркул, случился из-за сломанных шандор на реке Чаган. - Нас затопило только из-за того, что шлюзы не смогли открыть вовремя и спустить воду. Это все случилось из-за технической неисправности. Тогда нам обещали, что все, кто пострадал, получат материальную компенсацию, однако закончилось все иначе. Ущерб выплатили не в полном объеме, а про моральный вред и вовсе забыли, - зачитал письмо Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Представитель "КазВодХоза" заверил, что шандоры на момент паводка в 2011 году были исправны и даже предоставил фото, которое делали сотрудники ДЧС зимой того же года. На фотографии видно, что шлюзы чаганского водохранилища были открыты. Нариман ТУРЕГАЛИЕВ предложил авторам письма обратиться к нему или в суд для оспаривания решения о выплате компенсации за паводок 2011 года. Стоит отметить, что после паводка, в 2012 году шандоры на сбросном сооружении чаганского водохранилища поменяли.  